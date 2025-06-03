«Просчёт Макса, всё полетело к чертям». Марко — о столкновении Ферстаппена и Расселла

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко дал комментарий относительно инцидента между пилотом австрийской команды Максом Ферстаппеном и гонщиком «Мерседеса» Джорджем Расселлом после рестарта на Гран-при Испании. За этот инцидент гонщик «Ред Булл» получил 10-секундный штраф и опустился на 10-ю позицию в протоколе гонки.

«Макс знает правила до мелочей. Внутри команды обсуждение свелось к тому, что ситуация была 50 на 50. Макс отпустил педаль газа, что видно по телеметрии, а затем снова ускорился. Это был просчёт. После этого всё полетело к чертям», — приводит слова Марко Speedweek со ссылкой на его выступление на Servus TV.

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