Цареградцев: «кольцевики» у себя в социальных сетях выпендриваются, что дрифт не спорт

Российский автогонщик пилот команды «LECAR Одержимые Моторспорт» Аркадий Цареградцев поделился мнением о сложностях дрифта.

«К сожалению, немного кольцевиков обращается, чтобы в дрифте потестироваться. Они понимают, что это сложно — только у себя в социальных сетях выпендриваются, что дрифт не спорт. По факту, они все прекрасно понимают, что это очень сложно. Ладно, в одиночку-то проехать многие способны, а парный дрифт – это отдельный мир, в который нужно погружаться. Поэтому они у себя гоняют, мы — у себя, и только иногда смешиваемся на каких-то ивентах. Пока перспектив таких, что звёзды «кольца» поедут в дрифте, нет.

Когда-нибудь мы организуем Петрову тесты в дрифте. Как будет возможность — машина, время — всё сделаем. В целом всё у нас у всех упирается в свободное время. Никита Мазепин ещё хотел в дрифте себя попробовать, так что ему тоже сделаем тесты», — сказал Цареградцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Вершининым.

Болид Ф-1 сразился с дрифт-каром, пикапом и авто ралли-кросса: