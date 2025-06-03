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«День казался вечностью». Гасли высказался о неожиданной проблеме на Гран-при Испании

«День казался вечностью». Гасли высказался о неожиданной проблеме на Гран-при Испании
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Пилот «Альпин» Пьер Гасли высказался о проблемах, с которыми он столкнулся во время Гран-при Испании.

«Было очень тяжело, я испытывал сильную жажду из-за поломки системы подачи воды. Мы поняли на стартовой решётке, когда я прыгнул в машину, что что-то с системой пошло не так. Я не пил во время всей гонки, хотя знал, что из-за этого день мне покажется вечностью.

Тем не менее я доволен очками. Мы знали, что в воскресенье будет сложнее, потому что нам пришлось страдать из-за износа шин. Было сложно. На первом отрезке мы отреагировали на Нико Хюлькенберга. Мы перешли на «медиум», а он — на «софт». Плюс у меня было много синих флагов из-за Пиастри, Норриса и Ферстаппена. Каждый раз на таком ты теряешь две секунды. Я не думаю, что мы получили от этого именно то, что хотели.

Однако нам всё равно удалось удержаться в первой десятке и набрать четыре очка, что очень важно для команды, особенно в конце тройника. Нам всем было это необходимо», — приводит слова Пьера Гасли RacingNews365.

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