В «Астон Мартин» не знали о проблемах Стролла с запястьем — Gazzetta dello Sport

Механики команды «Астон Мартин» были крайне удивлены проблемами и предстоящей операцией канадского гонщика команды Лэнса Стролла, сообщает Gazetta dello Sport. Как информирует источник, никто в команде не знал о проблемах канадца и о том, что он пилотирует болид, испытывая боли в запястье.

При этом механики о проблемах Стролла были оповещены по электронной почте, никто не организовывал собрание для объявления о том, что Лэнс пропустит Гран-при Испании.

Напомним, ранее стало известно, что канадец пропустил гонку Гран-при Испании из-за боли в руке и запястье, вызванной старой травмой, которую он получил в 2023 году.

Ранее глава «Астон Мартин» Майк Крак сообщил, что в команде надеются на возвращение Стролла к Гран-при Канады, который пройдёт с 13 по 15 июня в Монреале (Канада). Потенциальная замена канадца пока неизвестна.