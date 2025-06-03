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«Посмотрите на Цуноду». Ральф Шумахер — об уровне «Ред Булл»

«Посмотрите на Цуноду». Ральф Шумахер — об уровне «Ред Булл»
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Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Ральф Шумахер высказался об уровне команды «Ред Булл».

«Сейчас машина «Ред Булл» слишком медленная, можно сказать, что это вызывает разочарование. Если бы в команде не было Ферстаппена, то об уровне команды можно было сказать, посмотрев на результаты Юки Цуноды.

Макс хочет получить хорошую машину, а на данный момент это не гарантировано. Они перепробовали многое, но это не работает. Если вы меня спросите, нужно привлекать новых людей. Кроме того, атмосфера в команде не лучшая, это известный факт. Поэтому бывшие сотрудники не хотят возвращаться в «Ред Булл», — приводит слова Ральфа Шумахера GPBlog.

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