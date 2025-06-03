«Плохой пример для молодых гонщиков». Эксперт — об инциденте между Леклером и Ферстаппеном

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Ральф Шумахер высказался об инциденте, который произошёл на рестарте на прямой между пилотом «Феррари» Шарлем Леклером и четырёхкратным и действующим чемпионом мира Максом Ферстаппеном из «Ред Булл».

«Они оба ехали по прямой, я бы оценил это как гоночный инцидент и не выписывал бы штраф. Тем не менее на таких скоростях это крайне опасно. Так не должно происходить, и это плохой пример для молодых гонщиков», — приводит слова Ральфа Шумахера F1Oversteer.

Напомним, Ферстаппен по итогам гонки получил 10-секундный штраф за другой инцидент — с Джорджем Расселлом — и был классифицирован лишь 10-м.