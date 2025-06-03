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Эксперт: Ферстаппена должны были дисквалифицировать

Эксперт: Ферстаппена должны были дисквалифицировать
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Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Джонни Херберт высказался об инциденте между пилотом «Ред Булл» Максом Ферстаппеном и гонщиком «Мерседеса» Джорджем Расселлом на Гран-при Испании.

«Я полностью согласен с Нико Росбергом. Ферстаппен заслуживал черный флаг и должен был получить дисквалификацию. В какой-то момент с пилотом нужно поступить сурово, если инцидентов становится слишком много. Ферстаппен – лучший гонщик на трассе, он обладает лучшим мастерством и оценкой ситуации, но такая история повторяется.

Понятно, что манёвр Ферстаппена был намеренным. Он притормозил в повороте, затем атаковал и вернул себе позицию, въехав в Расселла. Это было за гранью», — приводит слова Джонни Херберта PlanetF1.

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