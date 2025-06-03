«Первый шаг к уходу в конце сезона». Эксперт — о пропуске Строллом Гран-при Испании

Известный журналист Ян Паркс высказался о ситуации вокруг Лэнса Стролла в «Астон Мартин».

«Я слышал, что некоторые люди в «Астон Мартин» только сейчас узнали о нарастающем рецидиве травмы Стролла и его болях в правом запястье. Я слышал и о том, что это всё — первый шаг к уходу Стролла из Формулы-1 в конце сезона. Это может стать предлогом, который будет использован для того, чтобы он расстался с командой.

Если «Астон Мартин» действительно хочет стать претендентом на оба титула, то в первую очередь им нужен пилот с результатами во второй машине, помимо Фернандо Алонсо. И какой пилот может быть лучше, чем Макс Ферстаппен?» — приводит слова Паркса RacingNews365.