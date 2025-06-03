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Ферстаппен пропустил тесты «Ред Булл», чтобы побыть с новорождённой дочерью — GPBlog

Ферстаппен пропустил тесты «Ред Булл», чтобы побыть с новорождённой дочерью — GPBlog
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Четырёхкратный и действующий чемпион мира Макс Ферстаппен пропустил тесты «Пирелли» в составе команды «Ред Булл», которые проходят на этой неделе на трассе в Барселоне. Об этом сообщает GPBlog.

Как информирует источник, нидерландский гонщик принял решение пропустить тесты, чтобы провести больше времени с семьёй — своей девушкой Келли Пике и новорождённой дочерью Лили.

Напомним, в данный момент нидерландский пилот занимает третье место в личном зачёте Формулы-1, имея на своём счету 137 очков. Макс уступает гонщикам британской команды «Макларен» — Оскару Пиастри и Ландо Норрису. Ферстаппен проигрывает лидеру чемпионата Пиастри 49 очков.

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