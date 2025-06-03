Монтойя: «Феррари» стоит строить машину под Хэмилтона, а не под Леклера

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Хуан Пабло Монтойя считает, что «Феррари» стоит прислушаться к семикратному чемпиону мира Льюису Хэмилтону при строительстве болида на сезон-2026.

«На данный момент — нет, «Феррари» не делает ставку на Хэмилтона. Интересно посмотреть, будут ли они вдруг уделять больше внимания в машине следующего года тому, что нужно Льюису или Леклеру. По моему мнению, если они хотят быть конкурентоспособными в следующем году, им стоит строить машину под Льюиса, а не под Шарля. Болиды, которые строились под Шарля, способны выигрывать гонки, но не титулы.

Льюис всегда даёт верное направление тому, что нужно машине. Думаю, «Феррари» слишком политизирована и сложна, что удивило Хэмилтона. Льюис ожидал, что они сделают всё, что он попросит, потому что он — Льюис, однако на самом деле в этой команде всё гораздо сложнее», — приводит слова Монтойи GPBlog.