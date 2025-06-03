Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Вольф высказался об инциденте с Ферстаппеном и Расселлом

Вольф высказался об инциденте с Ферстаппеном и Расселлом
Комментарии

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался об инциденте между действующим и четырёхкратным чемпионом мира Максом Ферстаппеном из «Ред Булл» и Джорджем Расселлом.

«Есть одна особенность, которая свойственна великим. Пилотам или представителям других видов спорта. Ты просто нуждаешься в том, чтобы весь мир был против тебя, и тогда выступаешь на максимально возможном уровне.

По этой причине иногда великие не осознают, что это не весь мир против тебя, а ты допустил ошибку, ты сам облажался. Мы долгие годы не видели подобного от Ферстаппена. А, был сезон-2021, но не знаю, что стало причиной сейчас», – приводит слова Тото Вольфа Sky Sports.

Материалы по теме
Заслуживал ли Ферстаппен дисквалификации и в чём всё-таки проблема Хэмилтона? Разбор
Эксклюзив
Заслуживал ли Ферстаппен дисквалификации и в чём всё-таки проблема Хэмилтона? Разбор
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android