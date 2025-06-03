Вольф высказался об инциденте с Ферстаппеном и Расселлом

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался об инциденте между действующим и четырёхкратным чемпионом мира Максом Ферстаппеном из «Ред Булл» и Джорджем Расселлом.

«Есть одна особенность, которая свойственна великим. Пилотам или представителям других видов спорта. Ты просто нуждаешься в том, чтобы весь мир был против тебя, и тогда выступаешь на максимально возможном уровне.

По этой причине иногда великие не осознают, что это не весь мир против тебя, а ты допустил ошибку, ты сам облажался. Мы долгие годы не видели подобного от Ферстаппена. А, был сезон-2021, но не знаю, что стало причиной сейчас», – приводит слова Тото Вольфа Sky Sports.