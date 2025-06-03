«Кадиллак» подписал контракт с бывшим спонсором «Мерседеса»

Бренд Tommy Hilfiger стал первым крупным спонсором «Кадиллака» в Формуле-1. Об этом сообщает издание The Race.

Как информирует источник, американский бренд одежды будет работать над формой «Кадиллака» и совместными коллекциями, его логотип появится на болидах и комбинезонах пилотов.

Бренд ещё в 90-х годах начал работать в Формуле-1 с командами «Лотус» и «Феррари». Последним партнёром компании среди команд Формулы-1 стал «Мерседес», который бренд покинул в конце 2024 года вместе с уходом семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона.

Напомним, «Кадиллак» станет 11-й командой Формулы-1 в следующем сезоне.