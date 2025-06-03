Хэмилтон извинился перед журналисткой за интервью после Гран-при Испании

Комментатор Sky Sports Дэвид Крофт рассказал, что семикратный чемпион мира, пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон извинился перед журналисткой Рейчел Брукс за очень короткие ответы во время интервью после финиша Гран-при Испании.

«Льюис был очень недоволен собой. И никому не нравится это видеть. В конце концов, являетесь ли вы фанатом или нет, Льюис Хэмилтон — величайший гонщик, которого мы когда-либо видели. Статистически он величайший. Я думаю, что он величайший даже без статистики. Он не скрывает своих чувств, и за это его следует похвалить, потому что, когда он не скрывает своих чувств, это приносит много пользы.

Он извинился перед Рэйчел Брукс за то, что был так подавлен, уже вне камер. Он сказал: «Мне очень жаль. Я просто очень расстроен». И это просто показывает, насколько он был подавлен. Он не притворяется перед камерами, поверьте мне», — сказал Дэвид Крофт в интервью Fast and The Curious.