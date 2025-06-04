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«Как и всегда». Хилл высказался об инциденте между Ферстаппеном и Расселлом

«Как и всегда». Хилл высказался об инциденте между Ферстаппеном и Расселлом
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Чемпион мира 1996 года, эксперт Деймон Хилл поделился мнением об инциденте между пилотом «Мерседеса» Джорджем Расселлом и гонщиком «Ред Булл» Максом Ферстаппеном на минувшем Гран-при Испании. Нидерландец за инцидент получил 10-секундный штраф и опустился на 10-ю позицию в протоколе гонки.

«Думаю, здесь была неверная оценка. Может быть, он думал, что сделал достаточно, чтобы вернуть место? В противном случае это было немного за гранью. Как и всегда», — написал Деймон Хилл на своей странице в социальной сети.

После гонки многие эксперты выразили мнение, что Ферстаппена за этот инцидент должны были дисквалифицировать.

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