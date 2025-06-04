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Клин — об инциденте Ферстаппена: нормально для гонок GT, за гранью — для Формулы-1

Клин — об инциденте Ферстаппена: нормально для гонок GT, за гранью — для Формулы-1
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Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Кристиан Клин поделился мнением об инциденте между пилотом «Мерседеса» Джорджем Расселлом и гонщиком «Ред Булл» Максом Ферстаппеном на минувшем Гран-при Испании.

«Это было столкновение. Макс потом извинился, что, думаю, было правильным поведением. Это слишком жёстко для Формулы-1. В гонках GT почти нормально видеть такие столкновения. Но, по моему мнению, для Формулы-1 это было за гранью разумного», — приводит слова Кристиана Клина RacingNews365.

Нидерландец за инцидент получил 10-секундный штраф и опустился на 10-ю позицию в протоколе гонки.

После гонки многие эксперты выразили мнение, что Ферстаппена за этот инцидент должны были дисквалифицировать.

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