Марко ответил, должен ли был Ферстаппен извиняться за инцидент с Расселлом

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко высказался об инциденте между гонщиком австрийской команды Максом Ферстаппеном и пилотом «Мерседеса» Джорджем Расселлом после рестарта на Гран-при Испании. Впоследствии нидерландец получил 10-секундный штраф и опустился на 10-ю позицию в протоколе гонки.

«Макс извинился впоследствии. И это, конечно, правильно», — сказал Марко в эфире Servus TV.

Напомним, победу на этапе в Барселоне одержал Оскар Пиастри, представляющий «Макларен». Вторым был его напарник по команде Ландо Норрис. Топ-3 замкнул Шарль Леклер из «Феррари».

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