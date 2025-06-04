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Марко ответил, должен ли был Ферстаппен извиняться за инцидент с Расселлом

Марко ответил, должен ли был Ферстаппен извиняться за инцидент с Расселлом
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Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко высказался об инциденте между гонщиком австрийской команды Максом Ферстаппеном и пилотом «Мерседеса» Джорджем Расселлом после рестарта на Гран-при Испании. Впоследствии нидерландец получил 10-секундный штраф и опустился на 10-ю позицию в протоколе гонки.

Формула-1 2025. Этап 9, Барселона, Испания
Гран-при Испании. Гонка (66 кругов, 307.236 км)
01 июня 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:32:57.375
2
Ландо Норрис
McLaren
+2.471
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+10.455

«Макс извинился впоследствии. И это, конечно, правильно», — сказал Марко в эфире Servus TV.

Напомним, победу на этапе в Барселоне одержал Оскар Пиастри, представляющий «Макларен». Вторым был его напарник по команде Ландо Норрис. Топ-3 замкнул Шарль Леклер из «Феррари».

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