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«Предпочитаю вспоминать его таким». Бриаторе ответил на вопрос о Михаэле Шумахере

«Предпочитаю вспоминать его таким». Бриаторе ответил на вопрос о Михаэле Шумахере
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Исполнительный советник «Альпин» Флавио Бриаторе ответил на вопрос по поводу легендарного гонщика Формулы-1 Михаэля Шумахера, который выиграл свои первые титулы под его руководством.

«Был я когда-нибудь в гостях у Шумахера? Нет. Но когда я закрываю глаза, то всё ещё вижу, как он улыбается после победы, и я предпочитаю вспоминать его таким, а не лежащим в постели. Но я регулярно общаюсь с Коринной (женой Михаэля. – Прим. «Чемпионата»)», — приводит слова Бриаторе издание Corriere della Sera.

Напомним, в декабре 2013 года Шумахер получил травму головного мозга во время отдыха на горнолыжном курорте из-за падения и удара головой о камень. С того момента информация о состоянии здоровья Михаэля поступает крайне дозированно.

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