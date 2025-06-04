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Эксперт ответил, что нужно Норрису, чтобы побеждать Пиастри

Эксперт ответил, что нужно Норрису, чтобы побеждать Пиастри
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Эксперт и комментатор Sky Sports Дэвид Крофт дал совет пилоту «Макларена» Ландо Норрису относительно его борьбы с товарищем по команде Оскаром Пиастри.

«Ландо нужно регулярно оказываться впереди своего товарища по команде в квалификациях и завоёвывать поул. Ему нужно продолжать работать над тем, с чем у него проблемы, где дела идут не так, как ему хотелось бы. Необходимо изучать данные для повышения эффективности автомобиля», — приводит слова Крофта F1oversteer.

В настоящий момент Норрис занимает второе место в общем зачёте пилотов Формулы-1, имея в активе 176 очков. У Пиастри, являющегося лидером чемпионата, 186 баллов.

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