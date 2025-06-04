Исак Хаджар пошутил о трёх гонщиках Формулы-1, с которыми он бы пошёл на кражу

Пилот «Рейсинг Буллз» Исак Хаджар ответил на шуточный вопрос о гонщиках, с которыми он бы совершил кражу.

«Кого из гонщиков я бы взял в помощь, чтобы украсть луну? Льюса Хэмилтона, чтобы профинансировать миссию. Юки Цуноду – просто забавы ради. Почему бы и нет. И также нам понадобился бы умный парень. Думаю, это мог бы быть Карлос Сайнс. Он бы отвечал за стратегию», — сказал Хаджар в интервью simsgazette.

В настоящий момент Хаджар занимает девятое место в общем зачёте пилотов, имея в активе 21 очко. Его товарищ по команде Лиам Лоусон располагается на 17-й позиции. На его счету четыре балла.

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