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Фредерик Вассёр высказался на тему ожидаемых новинок «Феррари»

Фредерик Вассёр высказался на тему ожидаемых новинок «Феррари»
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Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр высказался о предстоящих новинках итальянской команды.

«У нас появятся новинки, но не все из них будут заметны», — приводит слова Вассёра Auto Motor und Sport.

Издание также отмечает, что Вассёр сейчас не хочет называть сроки и масштабы обновлений.

В настоящий момент «Феррари» занимает второе место в Кубке конструкторов, имея в активе 165 очков. Лидером является британская команда «Макларен», на счету которой 362 балла. Топ-3 замыкает «Мерседес», у которого 159 очков. Следующий этап Формулы-1, Гран-при Канады, состоится с 13 по 15 июня.

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