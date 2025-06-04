Валттери Боттас ответил на вопрос по поводу возможного перехода в «Альпин»

Резервный гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас ответил на вопрос по поводу переговоров с командами относительно получения места боевого пилота.

«Что касается «Альпин», то, вероятно, были какие-то обсуждения. Но сам я в них не участвовал. У меня есть команда менеджеров, которая всегда работает в фоновом режиме. У них появятся силовые агрегаты «Мерседеса», и, думаю, это хороший выбор. Но в этом спорте много политики. В конце концов, у меня нет десятков миллионов, чтобы заплатить за место», — сказал Боттас в подкасте F1: Beyond The Grid.

В настоящий момент гонщиками «Альпин» являются Пьер Гасли и Франко Колапинто.

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