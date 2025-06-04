Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Валттери Боттас ответил на вопрос по поводу возможного перехода в «Альпин»

Валттери Боттас ответил на вопрос по поводу возможного перехода в «Альпин»
Комментарии

Резервный гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас ответил на вопрос по поводу переговоров с командами относительно получения места боевого пилота.

«Что касается «Альпин», то, вероятно, были какие-то обсуждения. Но сам я в них не участвовал. У меня есть команда менеджеров, которая всегда работает в фоновом режиме. У них появятся силовые агрегаты «Мерседеса», и, думаю, это хороший выбор. Но в этом спорте много политики. В конце концов, у меня нет десятков миллионов, чтобы заплатить за место», — сказал Боттас в подкасте F1: Beyond The Grid.

В настоящий момент гонщиками «Альпин» являются Пьер Гасли и Франко Колапинто.

Материалы по теме
Racer рассказал о ближайших планах «Кадиллака» по вопросу переговоров с пилотами

Валттери Боттас занимается дома триатлоном:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android