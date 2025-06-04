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Валттери Боттас высказался о возможном переходе в «Кадиллак»

Валттери Боттас высказался о возможном переходе в «Кадиллак»
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Резервный гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас высказался о желании получить место боевого пилота в команде Формулы-1, а также ответил на вопрос по поводу возможного перехода в «Кадиллак».

«Сейчас я сижу здесь без места боевого пилота не по своей воле. Но я ещё не закончил с Формулой-1. Для меня это по-прежнему главная цель. Я действительно начинаю скучать по гонкам. Что касается «Кадиллака», то не думаю, что они сильно спешат с выбором.

Я знаю свой график. Думаю, август является более или менее подходящей целью для этого. Но, надеюсь, мы услышим что-то пораньше. Полагаю, в их списке есть несколько гонщиков. Я бы предположил, что мой опыт поможет, ведь я выступал в трёх разных командах, с одной из которых мы добились огромного успеха. С «Уильямсом» мы также добились отличных результатов, так что надеюсь, что нахожусь в хорошей позиции», — сказал Боттас в подкасте F1: Beyond The Grid.

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