КАМАЗ-43509 c победного Дакара-2020 продан на «Авито» за несколько часов

Спортивный грузовик KAMAZ-43509, победу на котором одержала российская команда «КАМАЗ-мастер» под управлением Андрея Каргинова на ралли-марафоне Дакар-2020, продан на платформе «Авито Спецтехника». Отмечается, что покупатель нашёлся всего через несколько часов после публикации объявления.

Кроме того, именно этот автомобиль принёс «КАМАЗ-мастер» победу в «Золоте Кагана» в 2020 году, а также на марафоне «Шёлковый путь» в 2018 и 2019 годах.

КАМАЗ-43509 оснащён рядным 6-цилиндровым дизельным двигателем DCEC ISZ-13 объёмом 12,9 литра с турбонаддувом, мощностью 1050 л.с. и крутящим моментом 4500 Нм. Мотор позволяет грузовику разгоняться до сотни за шесть секунд и достигать максимальной скорости 165 км/ч.

Геройские выступления «КАМАЗ-мастера» на «Дакаре»: