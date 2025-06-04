Крак отреагировал на слух о нервном срыве Стролла после провала в квалификации в Испании

Главный гоночный инженер «Астон Мартин» Майк Крак прокомментировал слух, согласно которому пилот команды Лэнс Стролл потерял самообладание после провала в квалификации девятого этапа Гран-при Испании, в результате чего стал крушить всё в боксах.

«Я был на пит-уолле и не слышал ничего подобного. Это типичные сплетни в паддоке», — приводит слова Крака ESPN GB.

Напомним, Лэнс пропускал гонку Гран-при Испании из-за боли в руке и запястье, вызванной старой травмой, которую он получил в 2023 году. Позже говорилось, что пилот перенёс операцию.

Следующий этап Формулы-1, Гран-при Канады, пройдёт с 13 по 15 июня.

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