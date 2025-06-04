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«Я бы оставил Макса на трассе». Эксперт раскритиковал «Ред Булл» за тактику в Испании

«Я бы оставил Макса на трассе». Эксперт раскритиковал «Ред Булл» за тактику в Испании
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Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Кристиан Альберс раскритиковал «Ред Булл» за тактику, выбранную на Гран-при Испании.

«Обычно «Ред Булл» очень хорош в стратегии, но в этот раз они допустили ошибку. Конечно, легко рассуждать в ретроспективе, но я бы оставил Макса на трассе. У «Макларенов» было шесть кругов, чтобы обогнать его. Это не так просто. Максу просто нужно было максимально широко обороняться.

Инцидент с Расселлом? Это было неразумно, этого не должно было происходить, но всё же случилось. Но волнение — преимущество Ферстаппена, потому что оно его мотивирует. Если у вас определенный характер, то вы не можете его изменить. У него врождённый боевой дух. Это был просто глупый поступок, и он извинился. Правда, сделал это несколько небрежно, но на этом всё должно закончиться», — приводит слова Альберса GPBlog.

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