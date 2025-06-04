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Двигатель на машине Антонелли не подлежит восстановлению — Дукесса

Двигатель на машине Антонелли не подлежит восстановлению — Дукесса
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Силовая установка на машине «Мерседес» Андреа Кими Антонелли не подлежит восстановлению. Об этом сообщает итальянский журналист Джулиано Дукесса в социальных сетях.

По словам технического директора команды Джеймса Эллисона, на Гран-при Канады на машину итальянца будет установлен новый двигатель. При этом причины проблем с мотором на Гран-при Испании пока не были выявлены.

Напомним, Антонелли претендовал на очки на Гран-при Испании, однако сошёл из-за отказа двигателя. Это второй отказ моторов «Мерседеса» за две гонки — на Гран-при Монако из-за поломки мотора сошёл пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо.

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