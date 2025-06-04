Боттас признался, что вёл переговоры с «Ред Булл»

Резервный гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас сообщил, что вёл переговоры с «Ред Булл» о месте второго пилота.

«Мои переговоры с «Ред Булл» быстро закончились, потому что в команде есть люди, вернее, один человек, который по какой-то причине не является моим большим поклонником. Я не знаю, смотрят ли они за пределы своей академии. У них так много гонщиков, плюс своя младшая команда.

Похоже, что их машиной непросто управлять. Очевидно, что Макс справляется с работой. Он действительно выжимает почти всё, что может машина. И кто бы ни был рядом с ним, он выглядел не очень хорошо. Но я не знаю. Мне просто кажется, что этой машине нужен пилот с опытом, чтобы быть быстрым. Это мои догадки, но я думаю, они знают, что я горю желанием участвовать в гонках. Они знают, что я буду доступен в следующем году. Но я не знаю, что они думают по поводу моей кандидатуры», — сказал Боттас в эфире подкаста Beyond the Grid.