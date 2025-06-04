Цунода провёл два тестовых дня в Барселоне, чтобы разобраться с падением результатов

Японский гонщик Формулы-1 Юки Цунода провёл два полноценных тестовых дня на трассе в Барселоне после Гран-при Испании. Об этом сообщает The Race.

Во вторник, 3 июня, Цунода тестировал модифицированную версию машины «Ред Булл» 2023 года в рамках так называемых «тестов прошлой модели», километраж которых на сезон является ограниченным.

В среду же Цунода поработал за рулём машины спецификации 2026 года на базе шасси RB19 в рамках тестов новых составов шин «Пирелли», которые будет использоваться в следующем году.

Ожидается, что эти два тестовых дня должны помочь японцу лучше разобраться с рабочим окном настроек.