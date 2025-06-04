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Боттас рассказал о плане «Б», если ему не удастся вернуться в Формулу-1

Боттас рассказал о плане «Б», если ему не удастся вернуться в Формулу-1
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Резервный гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас высказался о том, в какой чемпионат он может пойти, если не сумеет вернуться в Формулу-1 в качестве боевого гонщика.

«Я никогда не пробовал выступать на овалах, но у меня нет никаких опасений по их поводу. Если в следующем году мне не удастся вернуться в Формулу-1, то мне нужно будет придумать план «Б», и IndyCar, безусловно, является одним из вариантов.

И, если это так, я бы хотел посвятить этому много лет, потому что знаю, что это будет нелегко. Это другой чемпионат, другие машины, другие трассы. Но давайте пока не будем об этом слишком много говорить, я хочу постараться остаться в Формуле-1», — приводит слова Валттери Боттаса Motorsport Week.

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