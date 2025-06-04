Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

В Формуле-1 рассматривают расширение календаря до 25 гонок в 2026 году

В Формуле-1 рассматривают расширение календаря до 25 гонок в 2026 году
Комментарии

Комментатор Sky Sports Дэвид Крофт сообщил, что в 2026 году календарь Формулы-1 может быть расширен до 25 гонок.

«У Барселоны есть контракт на следующий год, но Мадрид уже начали строить? Они укладываются в график? Было бы глупо полностью избавляться от Барселоны, не зная, что они уже сделали. А что будет в 2027 году? Мы ожидаем, что Имолы не будет, но ходят слухи о том, что в следующем году будет 25 этапов, и, возможно, Имола всё ещё будет в календаре.

Календарь должен был уже выйти, сейчас начало июня. Он должен был выйти во вторую неделю мая, и мы всё ещё ждём его. Так что, возможно, в последнюю минуту будут какие-то доработки», — приводит слова Крофта F1oversteer.

Материалы по теме
Кто худший гонщик Гран-при Испании Формулы-1?
Рейтинг
Кто худший гонщик Гран-при Испании Формулы-1?
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android