В Формуле-1 рассматривают расширение календаря до 25 гонок в 2026 году

Комментатор Sky Sports Дэвид Крофт сообщил, что в 2026 году календарь Формулы-1 может быть расширен до 25 гонок.

«У Барселоны есть контракт на следующий год, но Мадрид уже начали строить? Они укладываются в график? Было бы глупо полностью избавляться от Барселоны, не зная, что они уже сделали. А что будет в 2027 году? Мы ожидаем, что Имолы не будет, но ходят слухи о том, что в следующем году будет 25 этапов, и, возможно, Имола всё ещё будет в календаре.

Календарь должен был уже выйти, сейчас начало июня. Он должен был выйти во вторую неделю мая, и мы всё ещё ждём его. Так что, возможно, в последнюю минуту будут какие-то доработки», — приводит слова Крофта F1oversteer.