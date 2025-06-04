«Повредил шлем». Комментатор Sky Sports раскрыл подробности срыва Стролла в боксах

Комментатор Sky Sports Дэвид Крофт поделился подробностями ситуации вокруг разъярённого Лэнса Стролла в боксах «Астон Мартин».

«Как я знаю, шлем был брошен в стену и был повреждён, вот насколько сильным был этот бросок. Также было много криков и ругани. Лэнс уже раньше бил стены, но не уверен, что эти перегородки могли бы причинить ему вред и нанести травму. Но я слышал о подобном ранее», — сказал Крофт в эфире подкаста The F1 Show.

Напомним, Лэнс пропускал гонку Гран-при Испании из-за боли в руке и запястье, вызванной старой травмой, которую он получил в 2023 году. Позже говорилось, что пилот перенёс операцию.

Следующий этап Формулы-1, Гран-при Канады, пройдёт с 13 по 15 июня.