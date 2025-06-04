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Итальянские таксисты обиделись на Вольфа из-за его комментариев о Ферстаппене

Итальянские таксисты обиделись на Вольфа из-за его комментариев о Ферстаппене
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Итальянские таксисты обиделись на руководителя «Мерседеса» Тото Вольфа из-за его комментариев относительно четырёхкратного и действующего чемпиона мира, пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена после инцидента на Гран-при Испании с Джорджем Расселлом.

«Возможно, было бы лучше, если бы Вольф сосредоточился на результатах собственной команды», — приводит слова президента крупнейшей ассоциации такси Рима Лорено Биттарелли Corriere della Sera.

«Мы ездим как «Мерседес», потому что они едут со скоростью 45 км/ч, как и мы», — заявил Никола ди Джакоббе из компании Filt-Cgil.

Напомним, Ферстаппен за этот инцидент получил 10-секундный штраф.

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