Итальянские таксисты обиделись на Вольфа из-за его комментариев о Ферстаппене

Итальянские таксисты обиделись на руководителя «Мерседеса» Тото Вольфа из-за его комментариев относительно четырёхкратного и действующего чемпиона мира, пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена после инцидента на Гран-при Испании с Джорджем Расселлом.
«Возможно, было бы лучше, если бы Вольф сосредоточился на результатах собственной команды», — приводит слова президента крупнейшей ассоциации такси Рима Лорено Биттарелли Corriere della Sera.
«Мы ездим как «Мерседес», потому что они едут со скоростью 45 км/ч, как и мы», — заявил Никола ди Джакоббе из компании Filt-Cgil.
Напомним, Ферстаппен за этот инцидент получил 10-секундный штраф.