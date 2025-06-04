Футболисты «Лидса» посоревновались в скорости с болидом Формулы-1

Команда Формулы-1 «Ред Булл» провела любопытную акцию с футбольной командой «Лидс Юнайтед» на домашнем стадионе команды «Элланд Роуд».

Футболисты команды и пилот молодёжной программы «Ред Булл» Арвид Линдблад устроили гонку по газону. Футболисты бежали по полю, а Линдблад пилотировал машину RB7 по газону с установленными на неё специальными покрышками.

«Перед этой гонкой я нервничал. Я никогда не ездил по траве и понятия не имел, как это будет. Только «Ред Булл» мог сделать что-то подобное. У машины куча лошадиных сил, а на траве нет хорошего сцепления, поэтому я не был уверен, смогу ли я дать полный газ и правильно повернуть. Было очень весело испытать свои навыки и соревноваться с футболистами, а не с другими пилотами», — подчеркнул Линдблад в интервью пресс-службе «Ред Булл».