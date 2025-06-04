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«Вот в таком положении команда». Култхард — о недовольстве Хэмилтона в Испании

«Вот в таком положении команда». Култхард — о недовольстве Хэмилтона в Испании
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Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Дэвид Култхард высказался о ситуации с семикратным чемпионом мира, пилотом «Феррари» Льюисом Хэмилтоном на Гран-при Испании.

«Нравится это Хэмилтону, или нет, но это то, в каком положении сейчас находится команда. У них, что называется, ботинок был надет не на ту ногу. Им нужно было пропустить вперёд более быструю машину, а с остальным разбираться в ходе Гран-при. В этой ситуации Льюис в начале заезда не мог поддерживать нужный темп», — приводит слова Дэвида Култхарда RacingNews365.

В Барселоне Льюис показал шестой результат. Его товарищ по команде Шарль Леклер был третьим. Победу одержал Оскар Пиастри из «Макларена».

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