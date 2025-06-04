Эксперт посоветовал Хаджару покинуть программу «Ред Булл»

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Кристиан Альберс поделился мнением о будущем пилота «Рейсинг Буллз» Исака Хаджара.

«Я думаю, Хаджар великолепен. Боже мой, этот парень летит как ракета. Всем придётся нелегко рядом с Максом. Там действительно нужно быть осторожным. Если бы я занимался карьерой Хаджара, я бы отказался от перехода. Я бы позаботился о том, чтобы он не перешёл в «Ред Булл». А затем я бы сделал всё возможное в этом сезоне, чтобы посмотреть, удастся ли вообще покинуть семью «Ред Булл».

Если посмотреть на Гасли и Сайнса, которые ожили, покинув «Ред Булл», то становится понятно, что у вас гораздо больше шансов на очень долгую карьеру, если вы уходите, и тем меньше, чем дольше вы остаётесь в «Ред Булл». Такова реальность», — приводит слова Кристиана Альберса GPBlog.