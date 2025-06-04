Вассёр назвал фактор, который влияет в Формуле-1 больше, чем «гибкие» крылья

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр считает, что фактор работы шин гораздо важнее, чем «гибкие» передние крылья.

«Не хочу говорить, что всё дело в передних крыльях. Это не способ сократить отставание, но у всех команд одна и та же проблема — разобраться с шинами и понять работу составов с точки зрения износостойкости и производительности. Это справедливо для всех команд.

Это не самый большой фактор, влияющий на производительность, но его нужно учитывать, потому что при изменении на одну десятую вы полностью перетасовываете решётку, а значит, это вполне может стать фактором, определяющим уровень выступлений команды», — приводит слова Фредерика Вассёра RacingNews365.