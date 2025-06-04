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Технический директор «Ред Булл»: важно иметь двух конкурентоспособных пилотов

Технический директор «Ред Булл»: важно иметь двух конкурентоспособных пилотов
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Технический директор «Ред Булл» Пьер Ваше высказался о важности наличия в команде двух конкурентоспособных пилотов.

«Да, наличие двух конкурентоспособных пилотов очень важно. Мы команда, и проблемы — часть всего. Мы получаем вознаграждения за Кубок конструкторов. Для нас важно иметь быстрого второго пилота. Мне как техническому директору важно иметь двух пилотов, которые дают обратную связь и мнения.

А если они будут работать на схожем уровне, то это будет ещё лучше для нас. Сейчас у нас этого нет. Нам нужно как можно больше помогать Юки, как мы делали это в прошлом. У нас не получилось с Чеко, у нас не получилось с Лиамом. С Юки мы пытаемся», — приводит слова Ваше RacingNews365.

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