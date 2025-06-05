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Сайнс не верит, что «Уильямс» будет бороться за победы в 2026 году

Сайнс не верит, что «Уильямс» будет бороться за победы в 2026 году
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Пилот «Уильямса» Карлос Сайнс считает, что в 2026 году у команды будут сложности, и испанец не верит в борьбу за титул.

«Я думаю, что в следующем году мы не будем готовы. Было бы здорово сделать ещё один шаг вперёд, потому что это означало бы оказаться в числе топ-команд. Но опыт работы в «Феррари» также помог мне понять, что оказаться в группе — это одно, а победить лучшие команды — это совсем другое.

В этом сезоне мы достаточно сильны, в некоторых квалификациях мы смогли на равных конкурировать с «Мерседесом» и «Феррари», и совсем не было фактом до сезона, что мы окажемся на этих позициях.

Но мы допустили несколько ошибок, которые стоили нам большого количества очков, и это подтверждает, что рост команды происходит не только за счёт характеристик машины, команда должна расти во всех своих аспектах, и я считаю, что Джеймс Ваулз — идеальный человек для этой задачи», — приводит слова Сайнса Motorsport.

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