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«Худшее, что можно сделать за рулём». Эксперт жёстко раскритиковал Ферстаппена

«Худшее, что можно сделать за рулём». Эксперт жёстко раскритиковал Ферстаппена
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Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Джолион Палмер раскритиковал пилота «Ред Булл», четырёхкратного и действующего чемпиона мира Макса Ферстаппена за инцидент с гонщиком «Мерседеса» Джорджем Расселлом.

«Он инициировал контакт, чтобы попытаться доказать свою точку зрения. Но это не очень умно — врезаться своей машиной в соперника, чтобы попытаться доказать свою точку зрения. По сути, это выглядит так, будто пилот просто очень расстроен, у него красный туман в глазах, он зол. Но вы никогда не должны использовать болид как оружие для ударов по другим машинам.

Мы не в «Марио Карт», это буквально худшее, что можно сделать за рулём машины Формулы-1. Намеренно врезаться в кого-то другого — это выглядит для меня именно так. И Макс на самом деле не отрицал этого впоследствии, потому что, похоже, здесь нет аргументов против», — приводит слова Палмера GPBlog.

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