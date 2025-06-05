Экс-пилот Формулы-1 заявил, что 10 секунд для Ферстаппена в Испании — правильный штраф

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Карун Чандхок высказался о 10-секундном штрафе для Макса Ферстаппена из «Ред Булл» за столкновение с Джорджем Расселлом из «Мерседеса» на Гран-при Испании.

«Я думаю, что смысл дискуссий по поводу чёрного флага для Макса в Испании есть. Но если посмотреть на то, что произошло, — скорость, с которой этот инцидент случился, поворот, где это произошло, как это было сделано и какие были последствия — то я знаю, что стюарды скажут: «О, мы не обращаем внимания на последствия». Но мы понимаем, что они обращают.

Так что, на мой взгляд, они проделали отличную работу. Стюарды пояснили, что никаких дальнейших действий после инцидента в первом повороте предпринято не будет, сказав, что Макс был прав, не желая возвращать место, и я подумал, что 10 секунд — это нормально. Это одна из тех вещей, на которые вы должны обратить внимание, как это повлияет на него, и, в конце концов, чёрный флаг стоил бы ему ещё одного очка, но [получить] три штрафных балла в лицензию на самом деле важнее. Потому я считаю, что то наказание, которое он получил, является правильным», — приводит слова Чандхока издание Sky Sports.