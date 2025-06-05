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«Пришельцы бы не заметили». Технический директор «Мерседеса» — о директиве ФИА в Испании

«Пришельцы бы не заметили». Технический директор «Мерседеса» — о директиве ФИА в Испании
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Технический директор команды Формулы-1 «Мерседес» Джеймс Эллисон высказался о технической директиве Международной автомобильной федерации (ФИА) по поводу ужесточения проверок гибкости переднего антикрыла, которая вступила в силу на Гран-при Испании.

«Я думаю, что, если бы космические пришельцы наблюдали за этим издалека, они, вероятно, не заметили бы, что в Испании была принята техническая директива, которая действительно имеет эффект. Тот факт, что крылья становятся жёстче, означает, что при прочих равных условиях это приводит к тому, что машина начинает быть более нервной, когда вы входите в поворот на высокой скорости.

Но вы можете смягчить это с помощью других компонентов настройки автомобиля, но даже если не получится нивелировать полностью, то и все остальные тоже не смогут. Таким образом, хотя это менее оптимально с точки зрения скорости автомобиля, тот факт, что всем остальным тоже приходится с этим бороться, означает, что относительная иерархия не сильно меняется», — приводит слова Эллисона издание Racingnews365.

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