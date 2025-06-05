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«Феттель уступал Алонсо 44 очка и выиграл». Марко — о шансах Ферстаппена на титул в 2025-м

«Феттель уступал Алонсо 44 очка и выиграл». Марко — о шансах Ферстаппена на титул в 2025-м
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Советник команды Формулы-1 «Ред Булл» Хельмут Марко оценил шансы четырёхкратного чемпиона Макса Ферстаппена на пятый титул в 2025 году.

«В данный момент у Макса нет болида, на котором он мог бы бросить вызов «Макларену». Я должен честно признать это. Сейчас он должен проехать каждый круг на пределе, это единственный способ. Вы также можете увидеть, как борется Юки Цунода, как пытались справиться все его товарищи по команде.

Только он может справиться с этой машиной. У нашего болида теперь немного шире рабочее окно. Если всё будет сделано правильно, то мы будем так же быстры, как «Макларен». Для нас это случается только раз в три или четыре гонки. А «Макларен» всегда рядом. Это означает, что, если мы не решим эти проблемы, отрыв будет только увеличиваться.

С Себастьяном Феттелем [в 2012-м] мы отставали от Алонсо на 44 очка, и тогда мы наверстали упущенное. Так что мы пока не сдаёмся, но это будет трудно», — сказал Марко в эфире ServusTV.

После девяти этапов Ферстаппен занимает третье место в личном зачёте со 137 очками. У лидера сезона Оскара Пиастри из «Макларена» — 186.

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