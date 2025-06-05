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Оскар Пиастри высказался о статусе фаворита в борьбе за титул Формулы-1 в 2025 году

Оскар Пиастри высказался о статусе фаворита в борьбе за титул Формулы-1 в 2025 году
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Австралийский гонщик Формулы-1 Оскар Пиастри из команды «Макларен» высказался о своём статусе фаворита в борьбе за титул в 2025 году.

«Да, мой стиль пилотажа немного может измениться. Но я думал о титуле и до этого сезона. Очень легко просто сказать: «Да, именно в такой ситуации я и нахожусь», но всё, что я делал последние 10 лет, особенно последние два года, было направлено на то, чтобы попытаться подготовиться к тому, что я окажусь в такой ситуации.

И мне очень легко просто сказать: «Что ж, если я хорошо проведу тренировку, квалификацию, гонку, то, естественно, мой чемпионат начнет выглядеть довольно позитивно». Очевидно, что сезон ещё только начинается, и чем ближе к концу, тем больше возрастает давление. Возможно, некоторые решения, которые принимаются на трассе, начнут немного меняться. Но сейчас я просто пытаюсь набрать как можно больше очков, выйти на трассу и попытаться выиграть каждую гонку», — приводит слова Пиастри издание Racingnews365.

После девяти этапов у Пиастри первое место в личном зачёте и 186 очков. Его партнёр Ландо Норрис второй с 186 баллами.

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