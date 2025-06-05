В «Альпин» отреагировали на дисквалификацию своего пилота в Формуле-3

Пресс-служба команды «Альпин» опубликовала заявление в связи с дисквалификацией пилота своей академии Николы Лакорте на одну гонку за перебор штрафных баллов после пяти этапов Формулы-3 в сезоне 2025 года.

«Как команда мы полностью поддерживаем проведение гонок конкурентоспособным и безопасным способом и уважаем решения тех, кто следит за соблюдением правил, чтобы обеспечить безопасность участников. После событий на последних гонках в Монако и Испании мы работаем с Николой и его командой над изучением конкретных инцидентов, которые привели к штрафным баллам, и действий, которые необходимо предпринять, чтобы избежать их в будущем.

Мы продолжим сотрудничать с Николой, чтобы обеспечить ему поддержку и опыт, а также помочь в его становлении как молодого пилота нашей академии», — говорится в заявлении «Альпин».

После пяти гонок в 2025-м Лакорте не завоевал ни одного очка.