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Экс-пилот Ф-1: сейчас Ферстаппен — догоняющий, поэтому ему нужно сдерживать агрессию

Экс-пилот Ф-1: сейчас Ферстаппен — догоняющий, поэтому ему нужно сдерживать агрессию
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Бывший пилот Формулы-1 Джонни Херберт высказался о скандальном поведении четырёхкратного чемпиона мира голландца Макса Ферстаппена на минувшем Гран-при Испании.

«Один штрафной балл до дисквалификации будет у него на уме, но это не изменит его стиль. В течение многих лет Ферстаппена догоняли, но теперь он сам в роли догоняющего, и ему следует быть более выдержанным. Ему нужно сдерживать агрессию», — приводит слова Херберта издание Motorsport.

Ранее бывший гонщик Ф-1, а ныне эксперт и аналитик немец Ральф Шумахер прокомментировал столкновение Макса Ферстаппена и Джорджа Расселла на Гран-при Испании.

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