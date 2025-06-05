Экс-пилот Ф-1: сейчас Ферстаппен — догоняющий, поэтому ему нужно сдерживать агрессию

Бывший пилот Формулы-1 Джонни Херберт высказался о скандальном поведении четырёхкратного чемпиона мира голландца Макса Ферстаппена на минувшем Гран-при Испании.

«Один штрафной балл до дисквалификации будет у него на уме, но это не изменит его стиль. В течение многих лет Ферстаппена догоняли, но теперь он сам в роли догоняющего, и ему следует быть более выдержанным. Ему нужно сдерживать агрессию», — приводит слова Херберта издание Motorsport.

Ранее бывший гонщик Ф-1, а ныне эксперт и аналитик немец Ральф Шумахер прокомментировал столкновение Макса Ферстаппена и Джорджа Расселла на Гран-при Испании.