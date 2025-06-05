Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Льюис Хэмилтон встретился с премьер-министром Великобритании Киром Стармером

Льюис Хэмилтон встретился с премьер-министром Великобритании Киром Стармером
Аудио-версия:
Комментарии

40-летний британский гонщик и семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, представляющий команду «Феррари», встретился с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Хэмилтон посетил круглый стол на Даунинг Стрит, 10, где находится офис премьер-министра, в рамках своей работы над проектом «Миссия 44» — организацией, которую он основал для улучшения образовательных возможностей в STEM.

«Я с трудом учился в школе и никогда не чувствовал, что мой голос был услышан, поэтому я не понаслышке знаю, что важно, чтобы каждый ученик чувствовал себя своим в школе. Я благодарен за то, что после этой встречи правительство взяло на себя обязательство сотрудничать с «Миссией 44» по внедрению изменений, направленных на то, чтобы сделать систему образования более инклюзивной.

Я так горжусь тем, как далеко продвинулась наша миссия за столь короткий промежуток времени, и возможностью, которая у нас есть, изменить жизнь уязвимых студентов по всей стране», — приводит слова Хэмилтона издание Racingnews365.

Сообщается, что по итогам круглого стола правительство Великобритании взяло на себя три важных обязательства: создать национальную систему наилучшей практики, прислушиваться к мнению молодёжи и поддерживать учителей из всех слоёв общества.

«Я думаю, нам нужно признать, что мы живём в действительно сложное для молодёжи время. Многие дети бросили школу в начале пандемии COVID-19 и с тех пор не вернулись в школу. Разрыв в достижениях между богатейшими и беднейшими снова достиг уровня, которого мы не видели с 2011 года. Это шокирует. Потому что мне нравится думать, что мы страна, которая всегда движется вперёд и всегда делает шаг в правильном направлении. Поэтому, когда всё начинает идти наперекосяк, мы понимаем, что у нас настоящая проблема», — сказал премьер-министр.

Материалы по теме
«Феттель уступал Алонсо 44 очка и выиграл». Марко — о шансах Ферстаппена на титул в 2025-м
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android