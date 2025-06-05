Льюис Хэмилтон встретился с премьер-министром Великобритании Киром Стармером

40-летний британский гонщик и семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, представляющий команду «Феррари», встретился с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Хэмилтон посетил круглый стол на Даунинг Стрит, 10, где находится офис премьер-министра, в рамках своей работы над проектом «Миссия 44» — организацией, которую он основал для улучшения образовательных возможностей в STEM .

«Я с трудом учился в школе и никогда не чувствовал, что мой голос был услышан, поэтому я не понаслышке знаю, что важно, чтобы каждый ученик чувствовал себя своим в школе. Я благодарен за то, что после этой встречи правительство взяло на себя обязательство сотрудничать с «Миссией 44» по внедрению изменений, направленных на то, чтобы сделать систему образования более инклюзивной.

Я так горжусь тем, как далеко продвинулась наша миссия за столь короткий промежуток времени, и возможностью, которая у нас есть, изменить жизнь уязвимых студентов по всей стране», — приводит слова Хэмилтона издание Racingnews365.

Сообщается, что по итогам круглого стола правительство Великобритании взяло на себя три важных обязательства: создать национальную систему наилучшей практики, прислушиваться к мнению молодёжи и поддерживать учителей из всех слоёв общества.

«Я думаю, нам нужно признать, что мы живём в действительно сложное для молодёжи время. Многие дети бросили школу в начале пандемии COVID-19 и с тех пор не вернулись в школу. Разрыв в достижениях между богатейшими и беднейшими снова достиг уровня, которого мы не видели с 2011 года. Это шокирует. Потому что мне нравится думать, что мы страна, которая всегда движется вперёд и всегда делает шаг в правильном направлении. Поэтому, когда всё начинает идти наперекосяк, мы понимаем, что у нас настоящая проблема», — сказал премьер-министр.