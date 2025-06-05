«Пообедали и обсудили 2026-й». Р. Шумахер — о реакции Вольфа на инцидент с Ферстаппеном

Бывший гонщик Формулы-1, а ныне эксперт и аналитик, немец Ральф Шумахер удивился реакции руководителя команды «Мерседес» Тото Вольфа на инцидент с Максом Ферстаппеном из «Ред Булл» и подопечным Вольфа Джорджем Расселлом в концовке Гран-при Испании.

«Что мне показалось самым прекрасным, так это реакция Тото Вольфа. Так дипломатично. Сложилось впечатление, что они с Максом уже обедали вместе и говорили о следующем годе.

Обычно вы ожидаете, что руководитель команды будет лучше защищать своего пилота, но он сказал примерно следующее: «Давайте спокойно посмотрим, что на самом деле сделал Макс. И в итоге ничего серьёзного не произошло». Я нахожу это весьма примечательным. Мне кажется, что, возможно, где-то всё ещё есть дверь, ведущая к этому переходу», — приводит слова Шумахера издание Sky Sports.