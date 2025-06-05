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«Я на это не поведусь». Комментатор Формулы-1 — о снятии Лэнса Стролла с ГП Испании

«Я на это не поведусь». Комментатор Формулы-1 — о снятии Лэнса Стролла с ГП Испании
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Комментатор Sky Sports Дэвид Крофт заявил, что не верит команде Формулы-1 «Астон Мартин» по поводу продолжительных проблем канадского пилота Лэнса Стролла с болью в запястьях, которые он сломал в 2023 году.

«Я не верю их оправдание, что они следили за его проблемой с руками в течение последних шести недель. Если они занимались этим всё это время, то, конечно, ради блага команды они не стали бы сажать Лэнса за руль в квалификации, если бы дошло до того, что он мог оказаться недостаточно подготовленным для участия в гонке. Они бы пригласили Друговича.

Лэнс проехал круг, который вывел его на седьмое место в первом сегменте. Очевидно, что он достаточно здоров, чтобы хорошо проехать квалификационную сессию», — приводит слова Крофта издание Racingnews365.

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