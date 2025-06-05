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Херберт: сейчас пилоты Формулы-1 готовы принять вызов от Ферстаппена и атаковать его чаще

Херберт: сейчас пилоты Формулы-1 готовы принять вызов от Ферстаппена и атаковать его чаще
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Бывший пилот Формулы-1 Джонни Херберт высказался об агрессивных атаках гонщиков на Макса Ферстаппена из команды «Ред Булл» по ходу Гран-при.

«Я хочу, чтобы все пилоты работали на пределе своих возможностей. Ход Джорджа Расселла [в первом повороте] против Макса Ферстаппена был чертовски хорош. От Ферстаппена можно было ожидать чего угодно. В какой-то момент Ферстаппен отпугнул пилотов от атак на него, потому что мог перехитрить их.

Теперь гонщики готовы принять вызов, и Ферстаппен всё чаще подвергается атакам. Я хочу видеть, как лучший гонщик выходит на первое место, и я надеюсь, что в этом сезоне мы увидим это чаще, а в 2026 году надеюсь наблюдать борьбу на более равных болидах.

А сейчас мы по-прежнему будем видеть, как «Макларены» и Ферстаппен борются за победы в гонках, но вы можете добавить таких пилотов, как Джордж Расселл и Шарль Леклер, которые будут отбирать очки у Ландо Норриса, Оскара Пиастри и Ферстаппена», — приводит слова Херберта издание Racingnews365.

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