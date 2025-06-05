Хорнер высказался о двух уикендах без очков Цуноды

Руководитель команды Формулы-1 «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался о двух уикендах подряд без очков для японского пилота Юки Цуноды.

«В Испании мы поняли, что отрезок на «медиуме» надо сократить, потому что Юки не сможет пробиться сквозь трафик. Лучше всего было завести его на ещё один пит-стоп, вывести в чистый воздух, пусть попробует. И опять же, на самом деле эта машина безопасности также испортила ему гонку в конце.

Вероятно, без сейфти-кара он имел шансы, чтобы закончить в очках. Если вы посмотрите на скорость, с которой он ехал, и на ухудшения, которые были у других, то увидите, что у него были шины получше, и он был быстрее, чем машины впереди.

Мы вернёмся к работе с Юки на базе и постараемся всё исправить», — приводит слова Хорнера издание GPblog.